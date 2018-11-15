فاطمة بنت مبارك تستقبل المشاركات في مهرجان البردة

الشارقة 24 – وام:

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بقصر البحر، الأربعاء، عدداً من المشاركات في مهرجان البردة الذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالوفود المشاركة في مهرجان البردة، مؤكدة حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على ترسيخ الاهتمام والعناية بالثقافة والتراث الوطني وخاصة الإسلامي لإبراز عظمة الحضارة الإسلامية وإنسانيتها وقدرتها على الإبداع في كل العصور.

وشددت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على ضرورة توضيح دور المرأة في الفن الإسلامي وكيف تساهم في رسم ملامحه المستقبلية والتركيز على تطوير عمل المؤسسات الثقافية في العصر الرقمي والعمل على ترميم المواقع الثقافية الإسلامية وضرورة اكتساب الفنانين المهارات اللازمة ومراعاتهم لاحتياجات شرائح الجمهور المتعددة، مشيرة سموها إلى أهمية تسليط الضوء على دور العمارة الإسلامية في تغيير العالم وكيفية توظيفها للتكنولوجيا الحديثة لبناء بيئات تلبي طموحات الأجيال القادمة.

وتضم قائمة الشخصيات المشاركة في المهرجان الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية، والشيخة هلا بنت محمد آل خليفة المديرة العامة للثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار.