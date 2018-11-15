ذياب بن محمد بن زايد يشهد افتتاح "معرض البحرين للطيران"

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، الأربعاء، افتتاح فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران بدورته الخامسة التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري في قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين.

والتقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان خلال فعاليات المعرض الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهما لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

ورافق سموه خلال الزيارة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان والعديد من المسؤولين.

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في المعرض بجناح يضم تحت مظلته 15 شركة وجهة وطنية متخصصة في صناعة الطيران والتكنولوجيا المتعلقة بها.

وكان سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان قد زار خلال جولته في المعرض الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وكان في استقباله طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية والعديد من رؤساء الشركات الوطنية المشاركة ضمن الجناح.