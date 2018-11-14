نهيان بن مبارك يشهد افتتاح "أبوظبي للدبلوماسية"

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح افتتاح أعمال النسخة الأولى من "مؤتمر أبوظبي للدبلوماسية 2018" الذي تنظمه أكاديمية الإمارات الدبلوماسية على مدار يومين في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 300 من الوزراء والسفراء وقادة الفكر والشخصيات العالمية البارزة من الأكاديميين والمختصين في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

حضر الافتتاح، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة.

كما حضره، سوزانا مالكورا وزيرة خارجية جمهورية الأرجنتين السابقة وماريا أنغيلا هولغوين وزيرة خارجية جمهورية كولومبيا السابقة ونبيل فهمي العميد المؤسس لكلية الشؤون الدولية والسياسة العامة والعلاقات العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة ووزير الخارجية المصري الأسبق.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في كلمته الرئيسية، أن هذا المؤتمر ينعقد تزامناً مع احتفاء الدولة بعام زايد ومئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مضيفاً "إننا نستذكر هذا العام الأسس والمبادئ العظيمة التي وضعها الراحل الكبير للسياسة الخارجية والدبلوماسية الإماراتية، وقد أدرك أهمية السعي المستمر لتعزيز التعاون الدولي حين أكد أننا نمد يد الصداقة إلى دول وشعوب العالم بأسره، وأننا لا نستطيع الحياة بمعزل عن العالم".

وأشاد معاليه بالمؤتمر والمشاركة البارزة فيه من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات عالمياً ويؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.