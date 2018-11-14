حمد الشرقي يلتقي المشاركين في "المؤتمر العربي للأمن الغذائي"

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حرص دولة الإمارات على إيجاد المناخ المشجع، من تشريعات وقوانين وإجراءات لوجستية، لتشجيع الاستثمار في مجال الأمن الغذائي ودعم المشاريع المستقبلية في هذا القطاع.

وأشار إلى سعي الدولة لتحقيق الاستثمار الأمثل في الخبرات المواطنة لقيادة الاقتصاد الأخضر وإيصال الرسالة السامية في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية لأجيال المستقبل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، ظهر الأربعاء في قصر سموه بالرميلة، المشاركين في أعمال المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي الذي يقام برعاية سموه في الفجيرة.

وكان سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة قد شهد صباح الأربعاء افتتاح أعمال المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي، في فندق نوفوتيل الفجيرة، تحت شعار "الزراعة الذكية... خيار واعد للعالم العربي".