تكريم الشيخة فاطمة بجائزة رواد العطاء العربي

الشارقة 24 – وام:

كرم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بإهدائها جائزة "رواد العطاء العربي"، تثميناً لمبادراتها في مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني.

وتسلمت الجائزة نيابة عن سموها، نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام خلال ملتقى العطاء العربي الخامس الذي افتتح في الرياض، بحضور الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز والأميرة سارة بنت فيصل بن عبد العزيز والأميرة نوف بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس إدارة جمعية الغد للشباب، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، والعديد من الأمراء والسفراء ورواد العطاء.

وعبر أمير منطقة الرياض عن سعادته بافتتاح ملتقى العطاء العربي بدورته الخامسة في الرياض، معرباً عن فخره بوجود مثل هذه الأعمال في عالمنا العربي، موجهاً الشكر للمسؤولين والجهات التي شاركت في الملتقى من دولة الإمارات ومتمنياً لهم السداد والتوفيق.