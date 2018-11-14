أحمد بن سعيد يفتتح مسابقة "ديكاثلون الطاقة الشمسية"

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، المسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية "ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط 2018" التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حتى 29 نوفمبر الجاري، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في منطقة سيح الدحل بدبي.

حضر مراسم الافتتاح مطر حميد الطاير رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي وسعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي وأحمد بطي المحيربي أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي ومحمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة أكواباور السعودية ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي وجوان غليكمان مستشار أول في وزارة الطاقة الأميركية وعدد من سفراء وقناصل الدول التي تشارك فرقها في المسابقة إضافة إلى حشد من الإعلاميين.

تخلل حفل الافتتاح جولة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يرافقه مطر حميد الطاير وسعيد محمد الطاير والعديد من المسؤولين في موقع المسابقة للاطلاع على المنازل الذكية والمستدامة التي صممها وبناها 15 فريقاً يمثلون 28 جامعة من 11 دولة حول العالم.