سيف بن زايد يشهد افتتاح مهرجان البردة

الشارقة 24 – وام:

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل افتتاح مهرجان البردة، الذي نظمته وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، الأربعاء، بـ "معرض 421" في العاصمة أبوظبي، بهدف الاحتفاء بالثقافة والفنون الإسلامية وتعزيز الوعي لدى الأجيال الناشئة بأشكال وأنماط الفنون الإسلامية ونشر جماليته وروعته في المجتمع.

واطلع سموه على المعرض الفني المصاحب للمهرجان والذي يشمل أعمالاً فنية للفائزين بالجائزة في دورتها الـ 15.

رافق سموه في الجولة، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومحمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد.

وألقت معالي الكعبي الكلمة الافتتاحية في المهرجان والتي أكدت فيها على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في صياغة مستقبل الفنون الإسلامية، وتعميق ارتباطهم بهويتهم، وفتح آفاق أرحب أمام المبدعين، بما يظهر جماليات الفن الإسلامي بشكل تفصيلي.