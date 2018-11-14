"الهلال" تفتتح مدرسة القُزَعة في الضالع اليمنية

الشارقة 24 – وام:

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مدرسة القُزَعة في مديرية الشعيب في محافظة الضالع بعد تأهيلها وتأثيثها وذلك في إطار جهود "الهيئة" لدعم العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية لتطبيع الحياة التربوية على الساحة اليمنية.

حضر افتتاح مدرسة القُزَعة - التي تضم 12 فصلاً دراسياً وتستوعب أكثر من 900 طالب وطالبة - محسن الحنق مدير عام التربية والتعليم وعبد الجبار السقلدي مدير عام مديرية الشعيب وعدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم اليمنية.

وفي إطار الدعم الإماراتي المستمر، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية 9 أطنان من المواد الغذائية والسلع الأساسية على أهالي مديرية الشعيب والكادر التعليمي في مدرسة القزعة ضمن جهود "الهيئة" الإنسانية في تخفيف الأعباء على الأهالي في المناطق المحررة.