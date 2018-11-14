وفد من جمارك رأس الخيمة يزور مركز خطم ملاحة الحدودي

الشارقة 24:

بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال العمل الجمركي، زار وفد من دائرة الجمارك بحكومة رأس الخيمة برئاسة السيد ماجد عبد الله الشحي مدير جمرك الدائرة، مركز جمارك منفذ خطم ملاحة الحدودي، التقى خلالها بالسيد محمد الرئيسي مدير المركز بحضور السادة رؤساء أقسام التفتيش الجمركي والعمليات الجمركية والدعم الفني.

واطلع الوفد في مستهل زيارته على عرض تقديمي يتضمن استراتيجية عمل المركز وخططه التشغيلية ومراحل تنفيذها بالإضافة إلى مؤشرات قياس الأداء الجمركية والإدارية وأبرز المبادرات التي تبنتها إدارة المركز في سبيل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وتأهيل قيادات الصف الثاني والثالث من موظفي المركز كما اطلع الوفد خلال جولته الميدانية على نقاط التفتيش الجمركي ومركز إسعاد المتعاملين ومبنى الدعم الفني المجهز بأحدث الأجهزة في مجال التفتيش الجمركي بالإضافة إلى غرفة العمليات الجمركية واستمعوا لشرح مفصل من ضباط الجمارك في المركز عن آلية العمل المتبعة كلاً في اختصاصه، وفي نهاية الزيارة تبادل الوفد الزائر الدروع التذكارية مع مدير مركز جمارك منفذ خطم ملاحة الحدودي.