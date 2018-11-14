"الهلال" ينفذ مشاريع تنموية لدعم قطاع التعليم بفيجي

الشارقة 24 – وام:

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفذ الهيئة عدداً من المشاريع التنموية لدعم قطاع التعليم في المناطق المتأثرة من الأعاصير في جمهورية فيجي جنوبي المحيط الهادي.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة الاقتصاد في فيجي اتفاقية للتعاون والتنسيق بين الجانبين تقوم الهيئة بموجبها بإنشاء عدد من المدارس بمرافقها وخدماتها الأساسية ودعمها بالمستلزمات والمعينات الدراسية بتكلفة تبلغ 18 مليوناً و365 ألف درهم.

وحددت الاتفاقية آليات العمل ومراحل التنفيذ وتعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق أهداف القيادة الرشيدة في النهوض بمستوى التعليم في الأرخبيل الذي يواجه تحديات تنموية كبيرة بسبب الأعاصير والكوارث الطبيعية التي يتعرض لها من وقت لآخر.

وقع اتفاقية التعاون في عاصمة فيجي "سوفا" مؤخراً من جانب الهلال الأحمر الإماراتي عبيد رحمت البلوشي رئيس وفد الهيئة الذي زار فيجي لتنفيذ عدد من المهام الإنسانية، فيما وقعتها من جانب فيجي ماكيريتا يوجي كونورت أمين السر الدائم بوزارة الاقتصاد، بحضور صالح أحمد سالم السويدي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية فيجي.

وحددت الاتفاقية آليات العمل ومراحل التنفيذ وتعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق أهداف القيادة الرشيدة في النهوض بمستوى التعليم في الأرخبيل الذي يواجه تحديات تنموية كبيرة بسبب الأعاصير والكوارث الطبيعية التي يتعرض لها من وقت لآخر.