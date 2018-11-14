سعود المعلا: التطوير وبناء القدرات منهج إماراتي في خدمة المجتمع

الشارقة 24:

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن دولة الإمارات تتبنى تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات الوطنية منهجاً في خدمة المجتمع والإعداد للمستقبل ومحركاً لمسيرة التنمية الشاملة المستدامة الهادفة للوصول بالدولة إلى مراحل متقدمة من التطور وجودة الحياة، وإلى مصاف أفضل الدول في العالم.

جاء ذلك، لدى اجتماع عقده سموه - بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين - مع معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

كما حضر اللقاء سعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

واستمع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا - خلال اللقاء - إلى شرح من معالي محمد عبد الله القرقاوي عن تطورات ونتائج مشروع تطوير العمل الحكومي في أم القيوين الذي ينفذ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالشراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، شمل المبادرات المستقبلية والحالية والخطط التطويرية وجهود حكومة دولة الإمارات في دعم مشروع تطوير العمل الحكومي في أم القيوين.

وقال سموه: "إن النموذج الناجح للتكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي الذي نشهد اليوم نتائجه في ما وصلت إليه مسيرة مشروع تطوير العمل الحكومي في إمارة أم القيوين، يؤكد نهج دولة الإمارات في تعزيز مسيرة الاتحاد التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونواصل السير فيها بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومتابعة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ".

وأضاف سموه: "نحن سعداء بما وصلنا إليه، وعازمون على مواصلة التطوير وتعزيز التجارب والخبرات، لذلك أتابع بشكل مباشر مسيرة نموذج تطوير العمل الحكومي وعمل الجهات الحكومية المحلية في أم القيوين".

ووجه سموه الجهات الحكومية في أم القيوين بتكثيف جهود فرق العمل وتوحيد توجهاتها بما يضمن تعزيز مستويات الأداء، ودعم مبادرات البناء والتطوير في الإمارة، عبر إطلاق مبادرات مبتكرة، وبناء والقدرات والكفاءات الحكومية.

من جهته أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي أن تحقيق التكامل ومواءمة التوجهات والرؤى على المستويين الاتحادي والمحلي، نهج راسخ في تجربة دولة الإمارات التي تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جهود تعزيز منظومة العمل الحكومي والارتقاء بقطاعاتها المختلفة وتأهيل القيادات وبناء قدرات الكوادر الوطنية، انطلاقا من دور الحكومة كمحرك لعملية التنمية ومحفز لمختلف المشاريع والمبادرات التطويرية والشراكات الهادفة لتحقيق رؤى وتوجهات الإمارات المستقبلية.