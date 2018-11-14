حاكم عجمان يقدم مساعدات عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات في الأردن

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مساعدات مالية وإنسانية عاجلة، لتوفير طرود غذائية وتجهيزات شتوية للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء الفيضانات القوية التي اجتاحت المناطق الجنوبية في الأردن خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مكتب هيئة الأعمال الخيرية في الأردن والجهات الرسمية المحلية المعنية والجمعيات الخيرية الأردنية.

وتأتي هذه المكرمة خلال زيارة صاحب السمو حاكم عجمان للمملكة الأردنية الهاشمية اليومين الماضين اطلع خلالها من القائمين على مكتب هيئة الأعمال الخيرية في الأردن على ما تعرضت له بعض المدن والمحافظات منها محافظة مأدبا ومدينة البتراء الأثرية وصحراء وادي رم ووادي موسى والجفر في الجنوب ومناطق أخرى جراء أمطار غزيرة وسيول وفيضانات قوية شهدتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأطلق سموه أثناء زيارته - التي رافقه فيها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية وسعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية وسعادة حمد عبد الله بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو الحاكم وعدد من كبار المسؤولين - "حملة الشتاء في الأردن" لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة وأمر بتنفيذها وتطبيقها ومتابعة خطواتها، حيث قدم سموه تبرعاً سخياً لتنفيذ عدد من مشاريع الشتاء في المناطق الأكثر فقراً وحاجة وتتركز على توفير البطانيات وكسوة الشتاء والمدافئ وتوفير وقود التدفئة.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أن دولة الإمارات أصبحت الأولى في تقديم الخدمات الإنسانية لشعوب العالم كافة وأثبتت أنها دائما سباقة في أعمال الخير ومساندة كل عمل إنساني في أي مكان وذلك من خلال نهجها الفريد من نوعه في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني وفتح الأبواب على مصرعيها أمام الجميع لمد يد العون ومساعدة الشعوب والدول المحتاجة.

وأشاد سموه - خلال إطلاق الحملة - بما تقوم به هيئة الأعمال الخيرية في مركزها الرئيسي في عجمان وعبر مكتبها في العاصمة الأردنية عمان من دعم ومساندة وأنشطة وبرامج في الأردن وغيرها من الدول، معرباً عن فخره واعتزازه بدور الهيئة وأعمالها وطرحها للمبادرات الإنسانية ومشاركتها ودورها المتميز الذي تضطلع به في خدمة مسيرة الخير التي تتبناها الدولة وتقديم العون لكل محتاج ومعوز.

وأوضح صاحب السمو حاكم عجمان أن ما تقدمه هيئة الأعمال الخيرية في عجمان من برامج خيرية يصب في النهج الذي تبنته دولة الإمارات ومؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ويسير على نفس الطريق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات للوقوف بجانب الأشقاء وتقديم العون والمساعدات الإنسانية بهدف التخفيف عن المجتمعات الفقيرة والسعي لرفع المعاناة عنها.