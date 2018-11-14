"شكاوى الوطني الاتحادي" تنتخب سعيد المطوع رئيساً لها

الشارقة 24 - وام:

انتخبت لجنة الشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي - خلال اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة في دبي - رئيس ومقرر اللجنة وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتم انتخاب سعادة الدكتور سعيد عبد الله المطوع رئيساً بالتزكية وسعادة محمد علي الكتبي مقرراً.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من محمد علي الكتبي مقرر اللجنة سعيد خلفان الكعبي وعبيد حسن بن ركاض.

واطلعت اللجنة على الشكاوى المعروضة أمامها واتخذت القرارات المناسبة في شأنها كما اطلعت على ردود بعض الجهات المعنية وذات العلاقة بالشكاوى المعروضة على اللجنة سابقاً والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.