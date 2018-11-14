ملك البحرين يستقبل أمل القبيسي

الشارقة 24 – وام:

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين مساء الثلاثاء، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

حضر اللقاء الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، كما حضره عدد من كبار الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدولي حول "دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية: تجارب عملية .. وتطلعات مستقبلية" الذي تستضيفه البحرين الأربعاء والخميس.

ونقلت معالي الدكتورة القبيسي - خلال اللقاء - تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية إلى الملك حمد بن عيسى وشعب وحكومة البحرين وتمنياتهم بدوام التقدم والازدهار والنماء لمملكة البحرين الشقيقة.

وحمل الملك حمد بن عيسى معالي الدكتورة أمل القبيسي تحياته إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، معرباً عن تمنياته بمزيد من الازدهار لدولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً عمق علاقات الأخوة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ورحب الملك حمد بن عيسى بضيوف البلاد، مشيداً بالنتائج الطيبة التي تحققها مملكة البحرين على مستوى تقدم المرأة البحرينية وتقديره للجهود الوطنية التي تبذلها كل المؤسسات وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الذي استند عند وضع منهج عمله على السيرة والمسيرة الحافلة بالإنجاز والعطاء للمرأة البحرينية.

وتمنى الملك حمد بن عيسى كل التوفيق والنجاح للمشاركين في المؤتمر الدولي الذي استقطب نخبة متميزة من القيادات والشخصيات العالمية، مشيراً إلى أهمية موضوع المؤتمر، لاسيما وأن مقاصده ترمي إلى دعم الجهود الوطنية والدولية لاستدامة تقدم المرأة في مجالات العمل السياسي وصنع القرار وتفعيل مشاركتها في الحياة العامة.

من جهتها قالت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن المؤتمر يناقش على مدار يومين العديد من التحديات التي تواجه المرأة في ميادين السياسة وصنع القرار والتعرف على المساهمات النوعية والتجارب المؤثرة للقياديات وصانعات القرار كما يتناول تحديد السياسات الفعالة التي تضمن استدامة وتنامي مشاركة المرأة في المناصب القيادية بجانب تسليط الضوء على المساهمات المجتمعية ودورها في إيجاد بيئة سياسة مستقرة تستديم فيها مشاركة المرأة في الحياة العامة وبما يعود بالنفع على تنمية ونهوض مجتمعات.

وأعربت معاليها عن شكرها وتقديرها لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعباً على استضافة هذا المؤتمر المهم وعلى ما أحيطوا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وطيب الإقامة وحسن الإعداد والتنظيم مما ساهمت جميعها في نجاح المؤتمر.