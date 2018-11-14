الأرشيف الوطني وسوربون أبوظبي يعززان التعاون الأكاديمي

الشارقة 24 – وام:

وقع الأرشيف الوطني وجامعة السوربون أبوظبي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التطوير والتدريب المهني في إدارة السجلات والوثائق بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في فرنسا ومعاهد دولية أخرى.

وتنص المذكرة على تنفيذ البرامج الجامعية التي تمنح درجتي البكالوريوس والماجستير في الأرشيف وتعزيز الزيارات العلمية الطلابية إلى الأرشيف الوطني، بهدف البحث الأكاديمي وتزويد فعالياته بمحاضرين وخبراء من الجامعة في إطار التبادل المعرفي.

وقع مذكرة التفاهم عن الأرشيف الوطني، سعادة الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف وعن جامعة السوربون أبوظبي البروفيسور إريك فواش المدير التنفيذي للجامعة وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في حرم الجامعة بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من الطرفين.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله محمد الريسي - خلال الحفل - أهمية توقيع المذكرة مع الجامعة لسمعتها العالمية في ميدانها الأكاديمي الذي يتطلع الأرشيف لترسيخ مكانة الدراسات الأرشيفية فيه لا سيما وأنه يحتاج إلى عدد كبير من الأرشيفيين المدربين والمؤهلين لحفظ تاريخ وتراث الإمارات وتدوين حاضرها، مشيراً إلى أن الجامعة ستتعاون مع الأرشيف بإعداد الأرشيفيين وتدريبهم وتسليحهم بالوعي الثقافي والتاريخي وتأهيلهم ليؤدوا الدور الوطني المنتظر منهم على أكمل وجه.