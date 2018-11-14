موظفو حكومة أم القيوين يشيدون بقرار زيادة رواتبهم

الشارقة 24 – وام:

أشاد موظفو الدوائر المحلية بحكومة أم القيوين، بقرار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، زيادة رواتب موظفي حكومة الإمارة، بنسبة 100%، وذلك احتفاء بمرور مئة عام، على مولد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأعرب الموظفون، في تصريحات لهم بهذه المناسبة، عن سعادتهم بهذا القرار، الذي من شأنه تحقيق الاستقرار الوظيفي، مؤكدين أنه مبادرة تنم عن شعور صادق، من القيادة تجاه المواطنين، وتوفير كل سبل الحياة الكريمة لهم، ووصفوه بأنه خطوة كبيرة، تستوجب مزيداً من الجهد من جانبهم، لبذل كل جهد ممكن، بما يخدم الدولة، ومسيرتها نحو المستقبل.