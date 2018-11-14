الإمارات تدعم منظمة برورش للأيتام في باكستان

الشارقة 24 – وام:

قدم سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، دعماً مالياً لمنظمة برورش للأیتام بمنطقة سوات في إقليم خيبر بختونخواه، مقدماً من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك ضمن برنامج سفارة الدولة والهيئة، تقديم الدعم الإنساني المستمر والمتواصل، في مختلف أقاليم باكستان.

وأوضح سعادة حمد الزعابي، عقب لقائه مدير المنظمة وأعضاء مجلس إدارتها، بمقر السفارة في إسلام آباد، أن الإمارات تضطلع بمسؤوليتها الإنسانية الملقاة على عاتقها، في ظل التحديات الراهنة التي فرضت عليها أسلوباً جديداً في العمل والحركة، لتلبية متطلبات العمل الإنساني، من خلال دراسة الاحتياجات في مختلف مناطق وأقاليم باكستان، وذلك لضمان استدامة المشاريع التنموية والإنسانية، التي عملت الإمارات على إنشائها، ودعمها منذ سنوات طويلة.

وعبر عن شكره، لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على الدعم الكبير والمتابعة الدقيقة، لجميع الاحتياجات والمشاريع في باكستان.

وتقدم سعادته بالشكر أيضاً، لحرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية رئيس اللجنة العليا لمبادرة عطايا، على دعم سموها المتواصل والمباشر.

وأشاد بمبادرة عطايا النوعية والمبتكرة، لتعزيز مجالات العطاء الإنساني، والتي تعد خطوة متقدمة ومعززة للرسالة الإنسانية العالمية، التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، حتى أصبحت الإمارات واحدة من أهم الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية، ومحطة مهمة في إطلاق المبادرات الخلاقة، والمساهمة في مواجهة القضايا الإنسانية، التي تعانيها الكثير من المجتمعات البشرية.