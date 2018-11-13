دبي تستضيف منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي 24 نوفمبر

الشارقة 24 – وام:

تستضيف إمارة دبي، منتدى التعاون الإماراتي-الكاريبي، خلال الفترة ما بين 24 و26 نوفمبر الجاري، لبحث فرص وإمكانات تعزيز التعاون الاقتصادي، بين دولة الإمارات ودول منطقة الكاريبي.

ينظم المنتدى، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ويشارك فيه أكثر من 100 من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وصناع القرار، من الإمارات ودول حوض الكاريبي.

ويتضمن المنتدى، مناقشات وجلسات حوارية وعروضاً تقديمية رفيعة المستوى، تهدف إلى تحديد فرص الشراكة الجديدة بين الإمارات العربية المتحدة ودول حوض الكاريبي، وتطوير علاقات التجارة والاستثمار والتنمية والتبادل الثقافي بين الجانبين.

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في كلمتها التي ألقتها للإعلان عن انطلاق المنتدى، أن دولة الإمارات تتقدم بثبات في مسيرتها على صعيد التنمية، سيراً على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعمل جاهدة على ترسيخ قيم التنمية البشرية، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمجتمعات الأقل حظاً، حول العالم، لمساندتها على تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة.

وأوضحت معاليها، أن منتدى التعاون الإماراتي-الكاريبي، يعد مثالاً لمد جسور الشراكة والتعاون التي تم بناؤها، على مدى السنوات الماضية مع دول حوض الكاريبي، وتهدف إلى تعزيز الجهود المتبادلة والرامية، لبناء عالم أفضل للأجيال المقبلة.

وشكل "صندوق الطاقة المتجددة الإماراتي-الكاريبي"، الذي تم إطلاقه خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين المنطقتين، في القطاعات الرئيسة كافة، لاسيما قطاعي الطاقة النظيفة والبنية التحتية، اللذين يعتبران من أهم القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.