سفير الدولة يبحث تعزيز العلاقات مع نيجيريا

الشارقة 24 – وام:

أعرب عبد الرحمن بيللو دامبازوا وزير الداخلية بجمهورية نيجيريا الاتحادية، عن تطلع بلاده، لتعزيز مستويات التعاون مع دولة الإمارات، في شتى المجالات، مؤكداً أهمية البناء على العلاقات الثنائية المتميزة، بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك، خلال استقباله في مكتبه بالعاصمة أبوجا، سعادة فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتطويرها، في شتى المجالات.

وأشاد سعادة السفير بمستوى التعاون القائم، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير التعاون الأمني والشرطي، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، بين البلدين الصديقين.