مجموعة الصداقة الفرنسية الإماراتية تشيد بمبادرات الدولة

الشارقة 24 – وام:

أشادت مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الإماراتية، بمبادرات دولة الإمارات، الإنسانية والتنموية حول العالم، مؤكدة حيوية البرامج والمشاريع، التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن.

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمقر الهيئة، يوم الثلاثاء، أميليا لاكرافي رئيسة المجموعة في الجمعية الوطنية الفرنسية، والوفد المرافق لها الذي يزور الدولة حالياً.

وأوضحت لاكرافي، أن هيئة الهلال الأحمر الاماراتي، تعتبر من المنظمات الإنسانية الأكثر تواجداً، والأوفر حظاً، في تقديم المساعدات الإغاثية للمتأثرين من الأحداث على الساحة اليمنية، معربة عن إعجاب وتقدير المجموعة للجهود التي تضطلع بها الهيئة، لتحسين مجالات الاستجابة الإنسانية، تجاه ضحايا الكوارث والأزمات.

من جانبه، رحب الدكتور محمد الفلاحي بزيارة وفد مجموعة الصداقة لهيئة الهلال الأحمر، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تجسد رؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، لإبراز دور الدولة الإنساني على جميع الأصعدة، وتوضيح رسالة ومبادرات الهلال، على الساحة الإنسانية في اليمن.

وأوضح أن اللقاء جرى التنسيق له مع المجلس الوطني الاتحادي، في إطار التعاون وتكامل أدوار مؤسسات الدولة، لتعكس الجهود والمبادرات التي تضطلع بها الإمارات، لتخفيف وطأة المعاناة وصون الكرامة الإنسانية.