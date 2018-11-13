الرئيس البرتغالي يُشيد بتطور العلاقات مع الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أشاد مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال، بمستوى العلاقات التي تربط بلاده بالإمارات، ووصفها بأنها تعيش أزهى مراحلها.

وأعرب خلال مشاركته، في منتدى باريس للسلام، عن سعادته بالنمو المتواصل الذي تشهده العلاقات الإماراتية–البرتغالية، على جميع الصعد، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة، منوهاً بحكمة قيادة الإمارات، وتميز شعبها ونجاحاتها.

وأوضح الرئيس البرتغالي، أن بلاده تربطها بالإمارات، علاقات مزدهرة، إلى جانب تعاون اقتصادي وتجاري كبير، وأن الدولتين تمتلكان، كل مقومات توسيع التعاون الثنائي، بما يتماشى وحجم العلاقات السياسية الناجحة التي تربط البلدين، وأوضح نعيش اليوم أجمل لحظات علاقات بلدينا، بدخول الثقافة مجالات التعاون بيننا، "فهناك تبادل ثقافي وفكري مهم يجمعنا".

واعتبر أن الحوار والتبادل الثقافي يبقى دائماً، مقياس نجاح أي علاقة بين الدول، وأضاف نعمل سوياً من أجل استشراف المستقبل بكل ثقة وقوة وصلابة، وتقديم نموذج متميز لأجيالنا الحالية، والمستقبلية.

وكان رئيس جمهورية البرتغال، قد ترأس وفد بلاده في احتفالات باريس بالذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى، وفي أعمال منتدى باريس للسلام، الذي ينعقد في العاصمة الفرنسية على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة قادة رؤساء دول وحكومات 70 بلداً.