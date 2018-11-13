عبد الله بن زايد يفتتح معرض "فن أبوظبي"

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة العاشرة، من معرض "فن أبوظبي"، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، حتى 17 نوفمبر الجاري، في منارة السعديات بأبوظبي.

حضر الافتتاح، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع عضو المجلس التنفيذي، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي، وسعادة سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وجاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في فرنسا، وريتشارد أرمسترونغ مدير متحف مؤسسة "سولومون آر جوجنهايم"، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والفنانين.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن معرض "فن أبوظبي"، يعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها أبوظبي بوصفها حاضنة للفنون، مشيراً إلى أن "فن أبوظبي" مثال بسيط على التنوع الثقافي المتاح في دولة الإمارات، فالتعابير الفنية القادمة من شتى الثقافات، تجد لها مكاناً غنياً للتحاور والنقاش داخل الدولة، بما يثري التجربة الإنسانية.

وأضاف سموه، أن الفنون المعاصرة والحديثة تكشف، عن الجوانب العميقة في المجتمع الإنساني، وأن هذا لا يتم إلا في أجواء مواتية ومرحبة بالاستكشاف والانفتاح على الثقافات، بما يكفل التبادل الثقافي والمعرفي دون حدود، وأن أبوظبي تمضي قدماً في تكريس مكانتها المرموقة في هذا الشأن.

وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بجولة في أروقة المعرض، اطلع خلالها على صالات العرض المشاركة في فن أبوظبي 2018، والتقى عدداً من الفنانين والعارضين المشاركين بأعمالهم الفنية المتميزة، في برنامج هذا العام.

من جانبه، أعلن معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، أنه على مدار عشر سنوات، نجح "فن أبوظبي"، في لعب دور رائد يحاكي التطور الفني الذي تشهده إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تقديمه برنامجاً تفاعلياً متنوعاً، يتضمن مختلف الفنون الإبداعية والتعبيرية، التي تعتبر بمثابة منصة عالمية، نصل من خلالها إلى مختلف فئات الجمهور.

ويتضمن "فن أبوظبي"، برنامجاً متنوعاً، يتيح الفرصة للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، عبر مجموعة من عروض الأداء الفنية، وجلسات النقاش والمبادرات المجتمعية، وباقة من الأعمال الفنية المتميزة التي تعبر عن المشهد الفني والثقافي.