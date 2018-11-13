نهيان بن مبارك يزور جناح أدنوك في "أديبك"

الشارقة 24 – وام:

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، يوم الثلاثاء، جناح أدنوك الرئيس في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2018"، وجناحها في قسم "شباب أديبك" الذي ألقى فيه كلمة رئيسة.

واطلّع معاليه، خلال الزيارة، على عمليات الشركة، في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات، وأحدث التقنيات التي تستخدمها أدنوك، للاستفادة من الفرص التي يوفرها العصر الصناعي الرابع، وذلك من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وسلسلة الكتل "البلوك تشين"، لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بالأداء، وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي، وتمكين الكوادر البشرية.

ويقام معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وتنظمه شركة "دي أم جي للفعاليات"، ويعتبر واحداً من أكبر ثلاثة معارض، ضمن قطاع النفط والغاز في العالم، والأكبر من نوعه في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.