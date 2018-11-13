هزاع بن زايد يتسلم نسخة من "القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد"

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في منتجع جميرا السعديات بأبوظبي، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الذي أهدى سموه نسخة من كتابه "القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد.. 110 صفات قيادية"، الذي تقدم فصوله المختلفة قراءة معمقة في تجربة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقدم معالي الفريق ضاحي خلفان لسموه، ملخصاً حول أبرز محاور الكتاب، التي تشرح من خلال التجربة العملية للراحل الكبير في الحكم، الخصال القيادية الاستثنائية للأب المؤسس، وعلاقته المميزة بشعبه، وأسلوبه الفريد، في التعامل مع مختلف الأحداث والقضايا، بحكمة وبصيرة، وبما يحقق الأهداف الوحدوية والتنموية، التي لطالما شكلت جزءاً مهماً، من مشروعه الحضاري.