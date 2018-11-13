خليفة بن طحنون يعزي بوفاة والد الشهيد سيف الراشدي

الشارقة 24 – وام:

قدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، في ديوان ولي عهد أبوظبي، يوم الثلاثاء، واجب العزاء في وفاة والد الشهيد سيف مسلم سعد الراشدي.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون، خلال زيارته مجلس العزاء بمدينة أبوظبي، عن صادق مواساته وتعازيه لذوي الفقيد وأسرته، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يشار إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، يختص بمتابعة احتياجات أسر وذوي الشهداء، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتأمين أوجه الرعاية والاهتمام بهم، والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في الدولة بهذا الشأن، وذلك تجسيداً لمعاني التلاحم بين شعب الإمارات وقيادته، ليظل العرفان بدور أسر الشهداء عنوان وفاء وواجباً وطنياً، تقديراً لدورهم، وما قدموه من عطاء وبذل.