فاطمة بنت مبارك: التنمية الاجتماعية هاجسنا ومحط اهتمامنا

الشارقة 24 – وام:

ثمنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الدور الذي تلعبه مؤسسة التنمية الأسرية، في تنفيذ الخدمات، وطرح المبادرات، التي تُسهم وبشكل مباشر في الوصول بالأسرة في إمارة أبوظبي، إلى مزيد من التماسك، باعتبارها النواة التي تُنتج مجتمعاً متسامحاً، وهي المهمة التي تقوم بها المؤسسة ضمن محور التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

وأوضحت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أن التنمية الاجتماعية "تعتبر هاجسنا ومحط اهتمامنا، ونعمل على تكريسها وتنميتها وتطويرها"، من خلال خدمات ومبادرات مؤسسة التنمية الأسرية المقدمة لكافة أفراد الأسرة، ذلك أن المؤسسة هي أحد الأذرع الحكومية الداعمة للاستراتيجيات، والخطط التنموية للإمارة، والتي تهدف إلى سعادة الإنسان، ضمن أسرة متماسكة، ومجتمع متسامح، يحتضن أفراده، ويقدم لهم كل ما يحتاجونه من دعم، لضمان استقرارهم وتعاضدهم.

وأثنت سموها، على الجهود التي تبذلها المؤسسة، في الاهتمام بالأسرة، من خلال استحداث وتطوير البرامج والخدمات التي تقدمها للمجتمع، وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، وبما يحقق استشرافاً استراتيجياً للمستقبل، ويُترجم استراتيجية الدولة التي تؤكد على أهمية الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة وتطوير الأعمال، وابتكار الأفكار الجديدة التي من شأنها تعزيز دور الأسرة، وتماسكها، وتلاحم المجتمع في آنٍ معاً.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموها، يوم الثلاثاء، وضمن منهجية اجتماعاتها للعام 2018، الاجتماع الأول مع الإدارة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، والذي عُقد في مركز أبوظبي التابع للمؤسسة، وحضره سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل بأبوظبي رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء الاجتماعي، كما حضرته معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وسعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، ومديرات الدوائر والإدارات والمستشارين والخبراء في المؤسسة.

وعلى هامش الاجتماع، افتتحت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، معرض نهضة المرأة الظبيانية، الذي تنظمه المؤسسة تحت شعار "زايد نصير المرأة"، وقامت بجولة في أقسامه المختلفة، التي ضمت جانباً توثيقياً، من خلال الجدار الزمني، وصور من الذاكرة، وقسم الآلات الطابعة، والوثائق النادرة، والمكتبة الرقمية، وصولاً للواجهة الرئيسة لمبنى الجمعية القديم، إضافة إلى قسم محو الأمية، ومكتبة الجمعية، ودورات الحاسب الآلي، وقسم الهدايا التذكارية.

وتضمن المعرض كذلك وثائق وصوراً، ومطبوعات وتقارير ومقتنيات أخرى، تعود تاريخياً إلى الجمعية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في فبراير 1973.

وسلّط المعرض الضوء كذلك، على الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والذي تمثل في إنشاء وقيادة جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كأول تجمع نسائي في الدولة، والذي جاء حينذاك بدعم ومباركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وتفقدت سموها، مختبر الابتكار المؤسسي، الذي أطلقته مؤسسة التنمية الأسرية مؤخراً، بهدف الإسهام في خلق بيئة عمل داعمة ومحفزة على الإبداع والابتكار، ويتم فيه توظيف أمثلة للذكاء الاصطناعي، لتقديم الخدمات الاجتماعية المبتكرة والمواكبة، للتطلعات الحكومية التي تسهم في تعزيز استقرار الأسرة، وتنمية المجتمع في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة إليه.