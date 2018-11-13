سرباغ صالح تزور الاتحاد النسائي العام

الشارقة 24 – وام:

قامت سرباغ صالح قرينة الرئيس العراقي، الثلاثاء، بزيارة لمقر الاتحاد النسائي العام، وتجولت في أقسامه وإداراته.

ورحبت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، بزيارة سرباغ صالح، وأكدت أن الزيارة لها أهمية كبيرة لتتعرف على مراحل تقدم المرأة الإماراتية في كافة مجالات العمل.

وأوضحت السويدي أن الاتحاد النسائي يقدر هذه الزيارة ويحرص على إطلاع الزائرين على البرامج التي يضعها الاتحاد النسائي برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتوعية وتأهيل المرأة في كافة المجالات.