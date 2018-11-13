الشيخة فاطمة تستقبل قرينة الرئيس العراقي برهم صالح

الشارقة 24 – وام:

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بقصر البحر، ظهر الثلاثاء، سرباغ صالح قرينة الرئيس العراقي، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بقرينة الرئيس العراقي والوفد المرافق لها، وأكدت سموها أهمية هذه الزيارة، التي تشكل فرصة لتبادل الآراء والتشاور حول عدد من القضايا الراهنة التي تهم المرأة في البلدين.

وأطلعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قرينة الرئيس العراقي على مسيرة تقدم المرأة في دولة الإمارات، وما وصلت إليه من مكانة ورفعة، وما حققته من مكتسبات وإنجازات على جميع الأصعدة، بدعم كامل من القيادة الرشيدة في الدولة عبر مساواتها الكاملة مع الرجل في جميع الحقوق والواجبات، ومشاركتها الأصيلة في شتى مناحي الحياة، بحيث أصبحت تشغل اليوم العديد من المناصب الوزارية في مجلس الوزراء، وكذلك في المجلس النيابي والسلك الدبلوماسي، إضافةً إلى تواجدها القوي في عدد كبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والقطاع الخاص ومختلف مواقع وضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار.

من جانبها، أعربت قرينة الرئيس العراقي عن سعادتها والوفد المرافق لها بزيارة دولة الإمارات، واعتزازها وفخرها بما شهدته من نهضة حضارية شاملة وما حققته الدولة من تقدم وازدهار ورفاهية.

حضر اللقاء سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد حرم الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، وسمو الشيخة شما بنت محمد بن زايد حرم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والشيخة سلامة بنت هزاع بن زايد، والشيخة لطيفة بنت طحنون حرم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخة فاطمة بنت سحمي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وسعادة رزان المبارك الأمين العام لهيئة البيئة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي.