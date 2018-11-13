د. برهم صالح يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

زار الرئيس الدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق الإثنين، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وكبار المسؤولين المرافقين للرئيس، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل رئيس جمهورية العراق، والوفد المرافق له، الجولة بزيارة ضريح المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام، بين مختلف شعوب العالم.

وتجول بعدها الضيف الزائر، والوفد المرافق له، يرافقهم سعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في الجامع، على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

وفي ختام الزيارة أهدى مدير عام المركز، الرئيس برهم صالح نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير الذي يضم عدداً من اللقطات والصور الخاصة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي، التي ينظمها المركز سنوياً وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، بالإضافة إلى إهدائه نسخة من كتاب "بيوت الله" الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي، بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.