مشاركة متميزة لـ "خليفة الإنسانية" في مهرجان "الصناعات التقليدية"

الشارقة 24 – وام:

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حضورها المميز في فعاليات مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الذي تنظمه هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة، منذ مطلع الشهر الحالي في سوق القطارة التراثي في مدينة العين، ويستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

ويستقبل جناح المؤسسة المخصص للأسر المواطنة المئات من زوار المعرض من مختلف الشرائح والفئات العمرية، مبرزاً جوانب مختلفة مما تنتجه الأسر المواطنة، لا سيما الحرف اليدوية والتراثية.

وأكد سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية دعم المؤسسة لمبادرة "الأسر المواطنة"، من خلال التواجد في أهم المهرجانات والمعارض والفعاليات التي تقام على أرض الدولة مثل مهرجان الشيخ زايد التراثي في الوثبة في أبوظبي والقرية العالمية في دبي، مضيفاً أن المؤسسة تعتبر هذه المشاركات الفاعلة منصة مهمة لترويج منتجات الأسر المواطنة، وتحفيزهم على العمل والإنتاج، وتشجيعهم على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بهم.