"وكيل الخارجية" يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أوغندا

الشارقة 24 – وام:

تسلم سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في مكتبه في ديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد زاكي وانومي كيبيدي سفير جمهورية أوغندا المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة للسفير الأوغندي التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات، وجمهورية أوغندا الصديقة.

من جانبه أعرب سفير أوغندا عن سعادته بتمثيل بلده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".