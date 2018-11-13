محمد بن زايد يقلد أبطال القوات المسلحة وسامي "المجد والشجاعة "

الشارقة 24 – وام:

قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من أبطال القوات المسلحة وسام المجد من الطبقة الأولى، ووسام الشجاعة، تقديراً وتكريماً لمواقفهم البطولية التي أبدوها خلال أداء مهامهم الوطنية.

وأعرب سموه، خلال استقباله معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والضباط وضباط الصف المكرمين في قصر البحر في أبوظبي، عن فخره واعتزازه بأبطال الوطن وأبنائه، الذين يجسدون أسمى قيم الولاء والوفاء والانتماء والشجاعة المتجذرة لدى أبناء الإمارات، من خلال تسطير المواقف البطولية داخل الدولة وخارجها في مختلف ميادين الحق والعز والكرامة، وتمنى سموه لهم التوفيق والسداد في خدمة وطنهم لتبقى رايته خفاقة.

كما أشاد سموه بمستوى كفاءة وجاهزية وقدرات أبطال قواتنا المسلحة القيادية والعسكرية الميدانية، وأضاف سموه: إننا سعداء بمستوى الجاهزية والاستعداد الذي تتمتعون به، والقدرة على تنفيذ المهام التي توكل إليكم بكل كفاءة واحترافية.