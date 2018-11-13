"القيادة الإبداعية" مشاركة إماراتية ضمن أعمال "ملتقى صناعة النجاح"

الشارقة 24:





"القيادة الإبداعية" عنوان المشاركة الإماراتية، التي قدمت ضمن أعمال انعقاد الملتقى الدولي لصناعة النجاح في المملكة المغربية بمدينة طنجة، والذي نظمه المركز الدولي لرواد التنمية البشرية، في القاعة الكبرى في القصر البلدي بطنجة.

وقدم المشاركة الكاتب الإماراتي الدكتور محمد حمدان بن جرش الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الذي تلقى دعوة لتقديم الدورة التدريبية أمام 300 شاب وشابة.

وقدم بن جرش الدورة التدريبية بعنوان "القيادة الإبداعية" حيث تناول مفهوم القيادة ومهارات وسمات القائد، متطرقاً أمام الحضور إلى فنون القيادة وارتباطها بالإبداع، وصولاً إلى التفكير الإيجابي وعلاقته بالتفكير الإبداعي، مستعرضاً تجربة الإمارات الثرية والمتقدمة في هذا المجال.

وأشار، خلال الدورة، إلى مهارات تنمية الخيال الإبداعي، مع إبراز النموذج الإماراتي في تمكين القيادات الشابة.

وأكد بن جرش، أن مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، علمتنا كيف نحول التحديات إلى إنجازات، وأضاف: علينا أن نفكر بإيجابية حتى نحول العقبات إلى قبعات نجاح، وأنتم أيها الشباب العمود الفقري للوطن، وبكم يرتقي، والتنمية المستدامة أنتم أساسها ومحورها.

وفي نهاية الدورة التدريبية حرص بن جرش على تخريج المشاركين ومنحهم شهادات المشاركات، وسط إشادة كبيرة بمحتوى الدورة التدريبية والتجربة الثرية التي قدمت.