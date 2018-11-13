حاكم رأس الخيمة يتسلم جائزة "القائد صاحب الرؤية"

الشارقة 24 – وام:





تسلم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة جائزة "القائد صاحب الرؤية"، في حفل توزيع جوائز "أربييان بزنس"، الذي أقيم في جزيرة النخلة بدبي.

ووجه سموه، في كلمة له بهذه المناسبةـ الشكر إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها، وأبناء رأس الخيمة ولكل من أسهم في إثراء تجربته وألهمه على مر السنين.

وأكد سموه، أن سكان رأس الخيمة من المواطنين والمقيمين يساهمون في جعل الإمارة مكاناً رائعاً للعيش والعمل، كما تكرم هذه الجائزة التقدم الذي حققته رأس الخيمة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف سموه: أشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أنشأت بيئة آمنة ومزدهرة للناس من جميع أنحاء العالم.. فمن غير رؤية قيادتنا، لما أصبحت الدولة هذا البلد العظيم الذي ننعم به اليوم، يريد بعض الأشخاص تحقيق أهداف في حياتهم، ولكن الأهم من ذلك هو وضع علامة للأجيال القادمة وهذا ما أسعى لتحقيقه، مشيراً إلى أن أعمارنا كبشر محدودة، لكن يجب أن يكون نجاح رأس الخيمة مستمر.