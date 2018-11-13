محمد بن زايد والرئيس العراقي يبحثان علاقات البلدين

الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة، علاقات البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي، بزيارة الرئيس العراقي والوفد المرافق إلى الدولة، متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في دعم وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وبحث الجانبان خلال جلسة المحادثات، مجالات التعاون بين البلدين وفرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب، الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بما يلبي تطلعات شعبيهما في الارتقاء بها على مختلف المستويات، ويسهم في تعزيز التنمية والاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما بحث سموه والدكتور برهم صالح، التطورات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية، وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها.