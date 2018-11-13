سفير الإمارات يفتتح 22 مشروعاً إنمائياً في لبنان

الشارقة 24 – وام:

افتتح سعادة د. حمد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، 22 مشروعاً إنمائياً وتنموياً، ووضع حجر الأساس لمشروعيْن في محافظتيّ الشمال وعكار، بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

يأتي ذلك برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وبحضور نواب المناطق ورؤساء وأعضاء البلديات، وحشد شعبي وإعلامي واسع، كما تفقد سعادته، "حملة الشيخة فاطمة للكشف المبكر للمرأة والطفل"، في بلدة المحمرة – عكار.

واستهل السفير زيارته الى بلدة كفريا - قضاء الكورة، حيث كان في استقباله رئيس البلدية يوسف السمروط، وأعضاء المجلس البلدي وحشد من أهالي البلدة.

وأكد السفير الشامسي أن القيادة في الإمارات تولي أهمية كبرى لهذه المشاريع الصحية والإنمائية والتربوية، لأن دولة الإمارات من محبي هذا البلد، وهي تسعى دوماً إلى خدمة الإنسان من خلال البرامج التي تقدمها.