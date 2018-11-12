مؤتمر "التعليم للمستقبل" يبحث تحديات "القطاع" في المنطقة

الشارقة 24 – وام:

بحث المشاركون في مؤتمر "التعليم للمستقبل"، الذي عقد الإثنين في أبوظبي، التحديات التي تواجه قطاع التعليم في المنطقة، وسبل مواجهتها، وآليات تطوير التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات.

واستعرض محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، في كلمته الرئيسية خلال المؤتمر، منهج التربية الأخلاقية الذي تم تطبيقه في المدارس، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار النعيمي، إلى أن منهج التربية الأخلاقية، يتضمن مجموعة من الركائز التي تعمل على تطوير السمات الفردية لكل طالب وترسيخ المبادئ الإنسانية، لديه وإثراء تجاربه الثقافية عن دولة الإمارات.