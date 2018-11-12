عبد الله بن زايد يبحث تطوير العلاقات مع وزير خارجية العراق

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الإثنين، معالي الدكتور محمد علي الحكيم، وزير خارجية العراق الجديد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي يأتي على هامش الزيارة الرسمية للدكتور برهم أحمد صالح، رئيس جمهورية العراق الشقيقة، إلى الدولة، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تمنياته للدكتور محمد علي الحكيم، التوفيق في مهام عمله الجديد، وتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق، في التقدم والازدهار والاستقرار.

وأكد سموه أن دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تطوير علاقات التعاون المشترك مع العراق، في العديد من المجالات.