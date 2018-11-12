محمد بن زايد يبحث التعاون مع مستشار الأمن القومي الأميركي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي.

وبحث سموه والمستشار جون بولتون، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر الشاطئ، علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وتبادل سموه والمسؤول الأميركي، الآراء بشأن عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى الجهود الدولية والتنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، والسبل الكفيلة باجتثاث هذه الآفة وتجفيف منابعها، إضافة إلى تحقيق تطلعات شعوب المنطقة في البناء والتنمية والاستقرار.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.