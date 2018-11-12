محمد بن زايد يستقبل المشاركين في مؤتمر "المواطنة الشاملة"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، المشاركين في مؤتمر المواطنة الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه أبوظبي حالياً.

ورحب سموه، خلال اللقاء، الذي جرى في مجلس قصر البحر بأبوظبي، بالمشاركين في المؤتمر، معرباً عن تطلعه بأن يخرج المؤتمر بنتائج تسهم في ترسيخ ثقافة التسامح وتحقيق الأمن المجتمعي والتعايش والحوار بين مختلف الشعوب والأديان والثقافات.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على نشر قيم التسامح والتعايش والسلام، باعتبارها الركيزة الأساسية في تعزيز أسس الأمن والاستقرار بين شعوب المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن هذا النهج الحضاري الإنساني للدولة أسهم في تحقيق السلم والأمن والأمان والازدهار في ربوعها.

من جانبهم، أشاد المشاركون في المؤتمر بنموذج دولة الإمارات الحضاري في التسامح والتعايش الإنساني بين الثقافات والحضارات، واتباع الديانات المختلفة على أسس سليمة قوامها الاحترام المتبادل وقبول الآخر وإشاعة روح المحبة والسلام.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ والمسؤولين.