محمد بن زايد يستقبل وفد غرفة تجارة "الشرقية" في السعودية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، وفد غرفة تجارة وصناعة الشرقية، في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتبادل سموه والوفد السعودي، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر بأبوظبي، الحديث حول دور وأنشطة غرف التجارة بين البلدين في تطوير بيئة الأعمال وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية، إلى جانب إمكانيات وفرص التعاون بين غرفة تجارة وصناعة الشرقية ونظيراتها في دولة الإمارات، لدعم مسارات التعاون بين البلدين.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدين على أن ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين ساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.