محمد بن زايد يستقبل المشاركين في أعمال الجمعية العمومية الـ 27

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، المشاركين في أعمال الدورة الـ"27" للجمعية العمومية، ومجلس إدارة الاتحاد العربي للمحاربين القدامى وضحايا الحرب، التي تستضيفها جمعية العسكريين المتقاعدين في أبوظبي.

ورحب سموه خلال اللقاء، الذي جرى في مجلس قصر البحر، بضيوف الإمارات، معرباً عن أمله أن تشكل أعمال الدورة الحالية للجمعية انطلاقة حقيقية للتعاون والتضامن على المستويات كافة، في دعم العسكريين المتقاعدين والمحاربين القدامى في الوطن العربي، الذين قدموا أرواحهم في سبيل أوطانهم والحفاظ على سيادتها ومكتسباتها.

وتبادل سموه معهم الحديث حول أعمال الدورة الحالية للجمعية والاتحاد، وأهدافهما ورسالتهما، إضافةً إلى إمكانات تعزيز التعاون بين مختلف الجمعيات والمؤسسات المعنية في الدول العربية، لدعم المحاربين القدامى وضحايا الحروب.

من جانبهم، أعرب المشاركون في دورة الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد العربي للمحاربين القدامى وضحايا الحرب عن شكرهم وتقديرهم لاستضافة دولة الإمارات اجتماع الجمعية العمومية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.