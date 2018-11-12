محمد بن زايد يتلقى رسالة من رئيس السنغال ينقلها مبعوثه الخاص

الشارقة 24 – وام:

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، رسالة شفوية من ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، تتصل بعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها.

نقل الرسالة إلى سموه سليمان راسين وان المبعوث الخاص للرئيس السنغالي، خلال استقبال سموه له، الإثنين، في قصر البحر، بالعاصمة أبوظبي.

وبحث سموه ومبعوث الرئيس السنغالي، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين، وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.