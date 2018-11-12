"الوطني للأرصاد": استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في الدولة

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في التأثير على الدولة، حيث تتكون السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات ورياح نشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والبحر مضطرب وشديد الاضطراب أحياناً مع السحب الركامية.

وأضاف المركز - في بيان له الإثنين- أنه تتواجد حالياً كتلة من السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الشدة ورياح نشطة السرعة بالقرب من مطار آل مكتوم ومن المتوقع أن تكون حركتها باتجاه الشرق، مشيراً إلى وجود خلايا من السحب الركامية حالياً على البحر وسط الخليج العربي ومن المتوقع أن تتحرك باتجاه السواحل والمناطق الشمالية من الدولة خلال الساعات الأربع القادمة يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة.

وحذ المركز الوطني للأرصاد من ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار وعند تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.