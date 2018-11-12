محمد بن زايد يستقبل الرئيس العراقي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وجرت لضيف البلاد لدى وصوله قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي مراسم استقبال رسمية ترحيباً بزيارته للدولة وعزف السلام الوطني للعراق فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف.

بعدها صافح الرئيس العراقي مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف.

وكان في الاستقبال معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة حسن أحمد الشحي سفير الدولة لدى الجمهورية العراقية.

فيما يرافق الرئيس الدكتور برهم صالح وفد يضم كلا من معالي الدكتور محمد علي الحكيم وزير الخارجية ومعالي الدكتور صالح عبد الله أحمد وزير الصناعة وسعادة مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات وسعادة اسعد العيداني محافظ البصرة وسعادة الدكتور رعد محمد رشاد الألوسي سفير جمهورية العراق لدى الدولة وعدد من المسؤولين العراقيين.