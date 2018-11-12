حمدان بن محمد يزيح الستار عن لوحة الـ 5 نجوم في "زايد للإسكان" بدبي

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن نماذج العمل المتقدمة التي تطورها دولة الإمارات في القطاع الحكومي تمثل تجربة عالمية ونموذجاً يحتذى للارتقاء بجودة حياة المجتمعات وتحقيق سعادة المجتمعات.

وأفاد سموه بأن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ترتكز على تعزيز تجارب المتعاملين وتحقيق راحة الناس بتقديم خدمات على درجة عالية من الكفاءة والفعالية وبمستوى خمس نجوم وأكثر.

وأشاد ولي عهد دبي بجهود فريق عمل برنامج الشيخ زايد للإسكان وموظفي مركز سعادة المتعاملين التابع للبرنامج في إمارة دبي داعياً سموه إلى تكثيف الجهود، لتحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بجودة الخدمات بما ينعكس إيجاباً على مستوى جودة حياة أفراد المجتمع.

جاء ذلك لدى إزاحة سموه الستار عن لوحة الخمس نجوم التي حصل عليها مركز سعادة المتعاملين الرئيس في برنامج الشيخ زايد للإسكان في دبي والتي تم منحه إياها في إطار الدورة الثالثة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات بحضور معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة وسعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وسعادة المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان.

ويمثل مركز سعادة المتعاملين في المركز الرئيس لبرنامج الشيخ زايد للإسكان بدبي نموذجاً متميزاً في تقديم الخدمات الحكومية ويوفر من خلال مساحات العمل فيه 3 منصات لتقديم الخدمات تشكل مكاتب إسعاد المتعاملين ومنصة خدمات ذكية تفاعلية تسهل على المتعامل إنجاز معاملته ذاتياً إضافة لمساحات لمكاتب الإشرافيين وموظفي البرنامج ومنطقة مخصصة للتطوير الذاتي ويوفر المركز خدمات صف السيارات ومواقف لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار المواطنين.

وتشمل قنوات تقديم الخدمات التي يوفرها المركز قناة الخدمة المباشرة للمتعاملين الذين يحضرون شخصياً إلى المركز والموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالهواتف الذكية.

وتتضمن الخدمات التي يقدمها المركز تقديم طلب دعم سكني جديد، الاستفسار عن طلب دعم سكني، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، إلغاء طلب دعم سكني، فتح ملف الاستفادة من طلب الدعم السكني تقديم طلبات خاصة بتنفيذ المشاريع.