حمد الشرقي يؤكد أهمية بناء الثقة بين الجهات الحكومية والرأي العام

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أهمية إطلاع الرأي العام على المعلومات التي تهدف إلى بناء الشفافية والثقة بين الجهات الحكومية والمواطن، مشدداً في هذا السياق على أهمية أن يكون لكل جهة حكومية من يمثلها للتواصل مع وسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، ظهر الإثنين، في قصره بالرميلة، الإعلامية "منتهى الرمحي" كبيرة مذيعي قناة العربية، بمناسبة انتهائها من إقامة ورشة "المتحدث الرسمي.. الدور المطلوب" التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة خلال الفترة خلال الفترة 10-12 نوفمبر الجاري، واستهدفت مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في إمارة الفجيرة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى إيجاز حول محاور الورشة التي استهدفت أساليب التعامل بحرفية مع وسائل الإعلام المختلفة، وإكساب المشاركين مهارات التحدث معها وأسس المقابلات الصحفية وأساليبها المختلفة، وطرق التحضير الجيد لها وتوظيفها لصالح ترسيخ أهداف المؤسسة ورؤيتها.

وأثنى حاكم الفجيرة على الجهود التي بذلها المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في تطوير الأداء الإعلامي للمؤسسات الحكومية، كما أشاد بعمل الإعلامية منتهى الرمحي وأهمية ما قدمته للمشاركين في ورشة المتحدث الرسمي، من ممارسات وأساليب متقدمة للاتصال ودقة المعلومات في ظل تعدد وسائل الإعلام و تنوعها .

ومن جانبها، أعربت الإعلامية منتهى الرمحي عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم الفجيرة، لما يوليه من اهتمام بعمل الإعلام والإعلاميين في الدولة، مثمنة حرصه على التواصل الحكومي الشفاف مع وسائل الاعلام وتعزيز مصداقية ما تقدمه للرأي العام.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري .

وفي السياق ذاته استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الأحد، في مكتبه بالديوان الأميري، الإعلامية "منتهى الرمحي" ومديري الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في إمارة الفجيرة المشاركين في ورشة "المتحدث الرسمي.. الدور المطلوب" التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وعبر سمو ولي العهد خلال اللقاء عن تطلعه بأن تسهم أعمال الورشة في تطوير الأداء الحكومي الإعلامي في الفجيرة، وتطوير عمل المتحدثين الرسميين فيها، وعلاقتهم مع وسائل الإعلام بما يحقق توافر المعلومة الدقيقة والكاملة، وشفافية إيصالها إلى الجمهور.