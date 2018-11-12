"الهلال" يوزع الزي المدرسي على 100 ألف طالب بـ 5 محافظات يمنية

الشارقة 24 – وام:

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأحد، توزيع الزي المدرسي على 100 ألف طالب وطالبة في خمس محافظات يمنية محررة، هي عدن ولحج وأبين والضالع وتعز.

وجاء توزيع الزي المدرسي انطلاقاً من "مدرسة الشعب"، بمديرية البريقة بالعاصمة المؤقته عدن، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوفير الزي المدرسي للطلاب اليمنيين في المحافظات المحررة.

ويأتي ذلك تعزيزاً للمبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات، والداعمة للعملية التعليمية في اليمن، وجهودها في توفير متطلبات الساحة اليمنية بمختلف المجالات الحيوية.