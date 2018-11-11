قرقاش: زايد قاد الإمارات إلى العصر الحديث

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات تحتفل هذا العام بـ "عام زايد"، حيث قاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الإمارات إلى العصر الحديث، وكرس قيم الاعتدال والتسامح والتعاطف وتمكين المرأة، وهي القيم التي صاغت علاقات الدولة مع العالم.

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال حضوره فعاليات "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الخامس"، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة نخبة كبيرة من صناع القرار، وخبراء تحليل السياسات والباحثين المختصين من مختلف بقاع العالم.

ولفت قرقاش إلى أن قيم الشيخ زايد، مجسدة في تفاؤل وحيوية الدولة، مع تقديم نموذج متقدم للتنمية، وتحوّل الإمارات إلى مركز للتكنولوجيا.