رسائل تحذيرية من تقلبات الطقس لسكان الدولة من "الداخلية" وقيادات الشرطة

الشارقة 24:

حذرت وزارة الداخلية في دولة الإمارات، وقيادات الشرطة في إمارات الدولة، عبر إرسال رسائل عبر الهواتف الذكية، أفراد الجمهور من سكان الدولة، من تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية.

وناشدت وزارة الداخلية، السائقين بأخذ الحيطة والحذر من مفاجآت الطريق، محذرة من رياح شديدة وأتربة على مناطق متفرقة من الدولة.

ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، قائدي المركبات إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، أثناء التغيرات الحالية في الطقس، وهطول الأمطار تحذير من التغيرات المتوقعة في الطقس.

وحثت القيادة العامة لشرطة دبي، مرتادي البحر لأخذ الحيطة والحذر نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وناشدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، الجمهور بضرورة توخي الحذر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، ودعت في رسالة تحذيرية بعثت بها إلى الجمهور عبر الهواتف الذكية إلى ضرورة اتخاذ احتياطات السلامة.

واستطاعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الانتهاء من المرحلة الأولى للمنظومة الوطنية للإنذار المبكر، بتفعيل البث الخلوي على الهواتف المحمولة، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، لتمكين الجهات من إرسال التحذيرات للجمهور.